На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия

CBS News: в Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия с жертвами
true
true
true
close
Samir Bol/Reuters

В Южном Судане конфликт из-за девушки перерос в вооруженные столкновения с человеческими жертвами. Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистов, инцидент начался 6 октября со спора между двумя офицерами: один поддерживал президента, другой — лидера оппозиции. По неподтвержденным данным, причиной конфликта стала общая симпатия к одной девушке, а по другой версии — личная ссора в чайной.

Офицер, поддерживавший оппозицию, выстрелил в сторонника президента, после чего охрана открыла огонь. Стычки начались на рынке и вскоре распространились на блокпосты и казармы.

Жертвами конфликта стали как минимум 14 военнослужащих: шесть бойцов оппозиционного подразделения и восемь представителей Вооруженных сил Южного Судана. По предварительным данным, один гражданский оказался под перекрестным огнем, еще пятеро военнослужащих получили ранения.

12 октября украинское агентство УНИАН сообщало, что один из посетителей бара в Киеве начал приставать к женщине, которая пришла вместе с молодым человеком. Когда тот вступился за возлюбленную, инициатор знакомства открыл огонь из пистолета. При этом пострадала девушка, попытавшаяся остановить стрелявшего. Ее доставили в больницу.

Ранее брат не одобрил «порочную» связь сестры и переехал их с возлюбленным на машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами