CBS News: в Южном Судане спор из-за девушки перерос в боевые действия с жертвами

В Южном Судане конфликт из-за девушки перерос в вооруженные столкновения с человеческими жертвами. Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистов, инцидент начался 6 октября со спора между двумя офицерами: один поддерживал президента, другой — лидера оппозиции. По неподтвержденным данным, причиной конфликта стала общая симпатия к одной девушке, а по другой версии — личная ссора в чайной.

Офицер, поддерживавший оппозицию, выстрелил в сторонника президента, после чего охрана открыла огонь. Стычки начались на рынке и вскоре распространились на блокпосты и казармы.

Жертвами конфликта стали как минимум 14 военнослужащих: шесть бойцов оппозиционного подразделения и восемь представителей Вооруженных сил Южного Судана. По предварительным данным, один гражданский оказался под перекрестным огнем, еще пятеро военнослужащих получили ранения.

12 октября украинское агентство УНИАН сообщало, что один из посетителей бара в Киеве начал приставать к женщине, которая пришла вместе с молодым человеком. Когда тот вступился за возлюбленную, инициатор знакомства открыл огонь из пистолета. При этом пострадала девушка, попытавшаяся остановить стрелявшего. Ее доставили в больницу.

Ранее брат не одобрил «порочную» связь сестры и переехал их с возлюбленным на машине.