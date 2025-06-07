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В МИД Судана рассказали, как Украина помогает террористам региона

RT: Украина предоставляет террористам в Судане дроны
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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Украина предоставляет террористам в Судане беспилотники и помогает боевикам наносить удары по объектам инфраструктуры государства. Об этом RT заявил сотрудник департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр.

«Украинцы начали оказывать помощь этой группе примерно семь-восемь месяцев назад... Их вмешательство было обусловлено тем, что повстанцам сложно было самостоятельно применять такую технологию, что подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт», — подчеркнул он.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо, входящих в Альянс государств Сахеля, заявил, что Украина участвует в поддержке террористов в Сахеле и дестабилизации ситуации в Африке.

Сахаро-Сахельский регион в настоящее время сталкивается с проявлениями терроризма. Причинами этого глава МИД РФ назвал колониальное прошлое континента. Исторически границы в Африке прочерчивались без учета проживающего населения, что привело к разделению народов и этнических групп, оставляя их в разных государствах, добавил он.

Ранее глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством.

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