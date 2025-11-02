На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский нашел «козла отпущения» в вопросе перебоев с электричеством

Politico: Зеленский сделал экс-главу «Укрэнерго» Кудрицкого козлом отпущения
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики.

По его словам, украинские власти ищут виновного в проблемах с электроснабжением в стране. Собеседник издания отметил, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны. Он отметил, что в киевских квартирах уже по 10 градусов тепла.

«Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения», — пояснил он.

29 октября Печерский суд в Киеве отправил под стражу бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в присвоении крупных бюджетных средств посредством продвижения подконтрольных ему компаний на тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов.

Владимир Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 года и покинул этот пост из-за критики в январе 2024 года. До 2020 года чиновник был заместителем директора «Укрэнерго» по инвестициям.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами