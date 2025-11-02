Зеленский нашел «козла отпущения» в вопросе перебоев с электричеством

Президент Украины Владимир Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на эксперта по внешней политике, консультировавшего правительство республики.

По его словам, украинские власти ищут виновного в проблемах с электроснабжением в стране. Собеседник издания отметил, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны. Он отметил, что в киевских квартирах уже по 10 градусов тепла.

«Люди уже возмущены этим, поэтому администрации Зеленского нужны козлы отпущения», — пояснил он.

29 октября Печерский суд в Киеве отправил под стражу бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Его обвиняют в присвоении крупных бюджетных средств посредством продвижения подконтрольных ему компаний на тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов.

Владимир Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 года и покинул этот пост из-за критики в январе 2024 года. До 2020 года чиновник был заместителем директора «Укрэнерго» по инвестициям.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.