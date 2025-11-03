Военкор Поддубный сообщил о уничтожении Бурштынской ТЭС на Украине

Российские войска нанесли удар по Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия 1».

По словам военкора, украинская сторона вынуждена признать неэффективность своей системы ПВО перед растущей интенсивностью российских атак, что существенно подрывает энергетическую инфраструктуру страны.

«Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины — Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — заявил Поддубный.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

30 октября был осуществлен удар по телебашне в Чернигове.

