На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

По их данным, запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

3 ноября сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов.

Накануне вечером в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы.

В ночь на 2 ноября взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области и Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.