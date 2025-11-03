Стало известно о случаях сдачи в плен украинских военных в Красноармейске

Пушилин: появились первые сообщения о сдаче в плен солдат ВСУ в Красноармейске

Украинские военные в Красноармейске (украинское название — Покровск) начали сдаваться в плен. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что противник сейчас сосредотачивает усилия уже не на удержании каких-то позиций в Красноармейске, а на выходе из окружения. Приказа от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оставление города пока нет, но уже появилась первая информация о сдающихся в плен украинских солдатах.

3 ноября бывший заместитель главы министерства обороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести подразделения ВСУ из Покровска из Красноармейска и Димитрова (украинское название - Мирноград).

За день до этого Пушилин заявил, что российские военные проводят зачистку Красноармейска и наносят значительные потери украинским войскам.

Ранее в России допустили крупнейшее поражение ВСУ со времен «Азовстали».