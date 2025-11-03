Бывший заместитель главы минобороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Покровска (российское название — Красноармейск) и Мирнограда (российское название — Димитров). Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов», — написал экс-замминистра.

По его словам, ВСУ могут «оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру во фронте, и накопанные в тылу фортификации быстро перейдут» к российской армии.

Также Дейнега отметил, что из-за потери Покровска украинским войскам нет смысла удерживать Мирноград.

2 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что а Димитрове сложилась критическая ситуация для ВСУ.

Кроме того, по его словам, российские войска уже ведут бои в Константиновке, а также успешно продвигаются в районах Звановки и Северска.

Ранее в России допустили крупнейшее поражение ВСУ со времен «Азовстали».