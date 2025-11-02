На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России в Красноармейске ведут зачистку и перемалывают ВСУ

Глава ДНР Пушилин: российские военные проводят зачистку Красноармейска
Станислав красильников/РИА Новости

Российские военные проводят зачистку Красноармейска (украинское название — Покровск) и наносят значительные потери Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.

По словам Пушилина, украинское командование не отдавало приказа о выводе войск из города, однако уже поступают первые сообщения о сдаче в плен военнослужащих ВСУ.

«На протяжении дня и на протяжении ночного времени наши бойцы ведут зачистку и перемалывают противника, а противник, судя по всему, концентрируется не на удержании каких-то позиций, а в большей степени на том, чтобы деблокироваться и иметь возможность выйти из окружения», — заявил Пушилин.

2 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ГУР минобороны Украины предприняло еще одну попытку высадить группу спецназа под Красноармейском. С ними также отправили вертолет для эвакуации иностранцев, «о важности которых можно только догадываться». 1 ноября Киев уже пытался высадить спецназ — Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении группы. Главком ВСУ Сырский высадку подтвердил, но не стал комментировать ликвидацию. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР заявил, что ВСУ «вцепились зубами» в Ямполь.

