Российские военные провели эвакуацию мирных жителей Красноармейска

Минобороны: военные эвакуировали из зоны боевых действий жителей Красноармейска
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие эвакуировали в тыловые районы мирных жителей Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие группировки войск «Центр» контролировали маршрут движения, сопровождали мирных жителей и помогли им покинуть зону боевых действий.

2 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские военные проводят зачистку Красноармейска и наносят значительные потери Вооруженным силам Украины.

В этот же день советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Главное управление разведки министерства обороны Украины предприняло попытку вывезти группу иностранцев из Красноармейска.

Министерство обороны РФ заявило, что российские военнослужащие завершают зачистку двух населенных пунктов в районе Красноармейска от бойцов ВСУ. Речь идет о Гнатовке и Роге.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

