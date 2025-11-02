Стало известно о попытках ГУР Украины вывезти иностранцев из Красноармейска

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины предприняло попытку вывезти группу иностранцев из Покровска (российское название — Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», — отметил он.

Кимаковский подчеркнул, что попыток вывезти иностранцев из города было несколько. Информация о судьбе борта ГУР и его пассажиров пока не поступала.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что в данный момент военнослужащие страны завершают зачистку двух населенных пунктов в районе Красноармейска от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о Гнатовке и Роге. Также, по данным ведомства, военным Вооруженных сил РФ удалось выбить украинских солдат из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города и отразить девять атак в северном и северо-западном направлениях.

Ранее российские военные пресекли высадку группы десанта ВСУ под Красноармейском.