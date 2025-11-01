Пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) голодают, у них нет доступа к питьевой воде, медикаментам и возможности эвакуироваться. Об этом сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко рассказал в интервью для Минобороны России, передает ТАСС.

«Голодали постоянно. Воды впритык, жажда постоянная. Про медикаменты я вообще молчу — никаких медикаментов. Голод постоянный и жажда. Воду собирали во время дождя. Атмосфера, конечно, была угнетенная», — рассказал он.

По словам военного, эвакуация не проводилась, а трехсотые (раненые — прим. ред.) кричали, потому что обезболивающее досталось не всем. Он отметил, что их перетаскивали в подвалы, потому что по населенному пункту «особо не побегаешь».

Кревенко объяснил, что командир их бросил и после этого он и его напарник решили сдаться. По его словам, на позициях в городе находятся «одни деды и пенсионеры», потому что командованию уже некого присылать.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что группа спецназа ГУР была отправлена в Красноармейск (Покровск), чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных, либо военнослужащих НАТО.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру.