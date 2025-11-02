Минобороны сообщило о завершении зачистки ВСУ возле Красноармейска

Минобороны: завершается зачистка от ВСУ Гнатовки и Рога в районе Красноармейска

Российские военнослужащие завершают зачистку от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города», — говорится в сообщении.

Военнослужащие отразили девять атак украинской стороны в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

В сводке говорится, что российские подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны. Бойцы РФ нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, морским пехотинцам и бригадам теробороны, а также подразделениям нацгвардии возле населенных пунктах Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское в ДНР, а также в Ивановке и Новоподгорном Днепропетровской области.

Представители ведомства отметили, что ликвидация солдат ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой в Красноармейске продолжается.

1 ноября российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе Красноармейска. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.