На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о завершении зачистки ВСУ возле Красноармейска

Минобороны: завершается зачистка от ВСУ Гнатовки и Рога в районе Красноармейска
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военнослужащие завершают зачистку от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«Противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города», — говорится в сообщении.

Военнослужащие отразили девять атак украинской стороны в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

В сводке говорится, что российские подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны. Бойцы РФ нанесли поражение двум механизированным, десантно-штурмовым бригадам, морским пехотинцам и бригадам теробороны, а также подразделениям нацгвардии возле населенных пунктах Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское в ДНР, а также в Ивановке и Новоподгорном Днепропетровской области.

Представители ведомства отметили, что ликвидация солдат ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой в Красноармейске продолжается.

1 ноября российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе Красноармейска. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами