ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом

Беспилотник ударил по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори , написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На опубликованных чиновником фото видно, что снаружи упал металлический навес над входом в здание, внутри храма тоже есть разрушения.

Церковь находится в Белгородском районе области. При других налетах на этот регион в селе Красный Октябрь БПЛА взорвался и повредил окна квартиры в многоэтажке и окна частного дома. Осколки посекли припаркованные автомобили. В селе Бессоновка после атаки FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) загорелась кровля частного дома. Ее потушили бойцы самообороны, добровольцы и пожарные. А в поселке Октябрьский при налетах были повреждены два частных дома, два гаража, микроавтобус и две машины.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори в мае этого года уже подвергался атаке БПЛА. Тогда в результате этого налета в церкви был поврежден купол.

