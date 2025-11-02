На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: США готовят военный плацдарм рядом с Венесуэлой

Reuters: США начали готовить военный плацдарм вблизи Венесуэлы
David Goldman/AP

США начали модернизировать военно-морскую базу «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытую более 20 лет назад. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что строительные работы начались 17 сентября. На спутниковых снимках, которые есть в распоряжении агентства, было замечено, что на военной базе заменили покрытие рулежных дорожек, которые ведут к взлетно-посадочной полосе.

По словам отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана, подобные изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов.

Также строительство инфраструктуры происходит в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой предположил, что подобное может быть предназначено для того, чтобы напугать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и генералов вокруг него в надежде вызвать раскол.

1 ноября WP сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Ранее в Кремле высказались о ситуации в Венесуэле.

