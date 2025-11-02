В Кремле высказались о ситуации в Венесуэле

Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Венесуэле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post, согласно которой венесуэльский президент Николас Мадуро отправил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Венесуэле», — сказал представитель Кремля.

По данным издания, в своем письме Мадуро попросил помощи. Лидер Венесуэлы призвал предоставить стране ракеты и деньги, а также отремонтировать самолеты. Тем временем западные СМИ пишут о грядущей наземной операции Пентагона в Венесуэле. Предполагается, что ее целью станет свержение власти в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

1 ноября газета The Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

Ранее Мадуро обвинил США в стремлении начать войну за ресурсы Венесуэлы.