WP узнала, какие корабли и подлодки США направили к Венесуэле

WP: силы США в Карибском море включают восемь кораблей и атомную подлодку

США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Масштабное наращивание военных сил и средств США в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, что обостряет напряженность между Вашингтоном и Каракасом и повышает вероятность первых ударов США по Венесуэле, отмечается в материале.

«Силы США в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку. Когда авианосец USS Gerald R. Ford прибудет в Карибское море на следующей неделе, он привезет с собой еще три боевых корабля и более 4000 военнослужащих», — пишет WP.

Анализ спутниковых снимков, проведенный газетой, показал, что помимо наращивания военно-морских сил, Пентагон направил бомбардировщики вдоль побережья Венесуэлы для демонстрации силы и перебросил средства на американские базы в этом районе, в том числе на базу в Пуэрто-Рико, где сейчас размещены истребители F-35.

Президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что планирует активизировать операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но когда в пятницу его спросили, рассматривает ли он возможность нанесения военных ударов по территории Венесуэлы, он ответил «нет».

Накануне сообщалось, что венесуэльский президент Николас Мадуро отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи на фоне эскалации с США.

Ранее Мадуро обвинил США в стремлении начать войну за ресурсы Венесуэлы.