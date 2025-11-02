В одном из районов Ростова-на-Дону введен режим ЧС после падения БПЛА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения украинского дрона. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, также была организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба. Коммунальным службам Ростова поставлена задача приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.

Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в результате падения украинского беспилотника в Первомайском районе оказалось повреждено здание детского сада. Пострадал металлический ангар, а также выбиты окна. Рядом загорелась сухая трава на площади 100 квадратных метров, на данный момент возгорание потушено. Персонал детского сада и воспитанники не пострадали.

2 ноября губернатор Слюсарь также сообщил, что при атаке беспилотников в хуторе Ленинаван Мясниковского района пострадали два человека. Глава региона отметил, что им оказана первая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки БПЛА произошло возгорание автомобиля, два частных дома получили повреждения, а в соседних зданиях были выбиты стекла. По словам губернатора, на место инцидента выехали дежурные службы.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки позиций ВС РФ.