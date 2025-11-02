На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ

РИА Новости: дроны ВСУ с химзарядами атаковали позиции ВС РФ под Константиновкой
true
true
true
close
Reuters

Украинские военнослужащие при атаке на позиции Вооруженных сил РФ на Константиновском направлении применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные химическими зарядами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Южного военного округа с позывным «Мел».

Мужчина рассказал, что они с сослуживцами укрылись в подвале одного из домов.

«Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — вспомнил российский военный.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ были готовы к подобным атакам и имели при себе средства индивидуальной защиты. В частности, перед выдвижением на позицию им выдали противогазы.

«Мы уже понимаем, какое воздействие. Происходит сброс, видим дым, понимаем, что это химические вещества какие-то. Надеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся», — добавил «Мел».

12 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы зашли в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) и начали бои на востоке города. Он уточнил, что подразделения ВС РФ не закрепились в данном населенном пункте, но плотно работают над этим.

Ранее глава ДНР заявил о продвижении российских военнослужащих на Константиновском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами