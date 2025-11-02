Украинские военные применили БПЛА с химзарядами для атаки на позиции ВС РФ

Украинские военнослужащие при атаке на позиции Вооруженных сил РФ на Константиновском направлении применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные химическими зарядами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Южного военного округа с позывным «Мел».

Мужчина рассказал, что они с сослуживцами укрылись в подвале одного из домов.

«Нас атаковали множество FPV-дронов с разными зарядами — с зарядами фугасными, с зарядами зажигательными, также с химическими зарядами», — вспомнил российский военный.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ были готовы к подобным атакам и имели при себе средства индивидуальной защиты. В частности, перед выдвижением на позицию им выдали противогазы.

«Мы уже понимаем, какое воздействие. Происходит сброс, видим дым, понимаем, что это химические вещества какие-то. Надеваем противогазы, защищаемся, прячемся, укрываемся», — добавил «Мел».

12 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы зашли в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) и начали бои на востоке города. Он уточнил, что подразделения ВС РФ не закрепились в данном населенном пункте, но плотно работают над этим.

Ранее глава ДНР заявил о продвижении российских военнослужащих на Константиновском направлении.