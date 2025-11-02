Жителей Новороссийска предупредили о сиренах «Внимание всем»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в городе.

Он призвал жителей обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем». Чиновник посоветовал горожанам укрыться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, он рекомендовал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!» — предостерег Кравченко и попросил новороссийцев сохранять спокойствие.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».