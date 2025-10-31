МИД обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу. Под угрозой — Белгородское водохранилище

МИД России обвинил Украину в попытке устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в Харьковской области. По словам Марии Захаровой, ВСУ планируют затопить населенные пункты вдоль Северского Донца. Ранее удары украинских сил повредили плотину Белгородского водохранилища, где сохраняется угроза новых атак.

Украинские военные хотят затопить населенные пункты на берегах реки Северский Донец, чтобы задержать продвижение российской армии в Харьковской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что с 25 по 26 октября ВСУ при помощи РСЗО HIMARS и беспилотников нанесли удары по плотине Белгородского водохранилища, а ранее, в июне 2023 года, уничтожили Каховскую ГЭС.

Тогда в результате мощного взрыва была пробита дамба, что вызвало масштабное наводнение в нижнем течении Днепра. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов, включая часть Новой Каховки и Херсона. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и экосистема региона. Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве гидроэлектростанции.

Белгородская плотина

25 окбяря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара украинских сил. Он предупредил, что в случае повторных обстрелов может возникнуть угроза затопления поймы Северского Донца как на территории Харьковской области, так и в ряде населенных пунктов Белгородской области. В зоне потенциального подтопления, по оценке региональных властей, проживает около тысячи человек.

В связи с этим глава региона призвал жителей улиц, находящихся вблизи реки, временно покинуть свои дома. Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно организовать проживание, подготовлены пункты временного размещения в Белгороде. Позже, 27 октября, Гладков сообщил, что сохраняется опасность повторных ударов по Белгородскому водохранилищу.

Белгородское водохранилище, построенное в 1980-х годах, расположено на реке Северский Донец примерно в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Оно используется для нужд сельского хозяйства, водоснабжения и отдыха. Плотина гидроузла находится вблизи села Безлюдовка Шебекинского района.

Затопление ВСУ

Telegram-канал Mash сообщал, что около 4 тыс. военнослужащих ВСУ могут оказаться в зоне подтопления в случае разрушения Белгородского водохранилища после атак на его дамбу.

По данным источника канала, удары по плотине наносились беспилотниками «Дартс» со стороны Волчанска в Харьковской области. Этот город имеет важное логистическое значение для украинской армии и находится вблизи границы с Россией.

Затоплены огороды, ВСУ наносят удары: последствия атак на Белгородское водохранилище После атаки украинской армии на плотину Белгородского водохранилища подтоплены 10 садовых участков... 26 октября 17:03

В случае разрушения плотины поток воды, по оценке Mash, направится в сторону Волчанска и может смыть оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ, что поставит под угрозу удержание города.

«Препятствий для продвижения наших в Харьковской области нет. Однако сейчас ситуация под контролем — водохранилище под надзором ВС РФ. ВСУ четвертый раз пробовали атаковать ее дронами, но безрезультатно», — пишет канал.

Часть территории уже оказалась подтоплена, однако речь идет о «серой зоне», из которой ранее эвакуировали всех жителей. В Белгородской области временно переселили 156 человек, из них 13 уже вернулись домой. Охрану гидросооружения и прилегающей территории обеспечивают полиция и силовые структуры.

По данным Mash, серьезная угроза масштабного затопления может возникнуть только в случае полного разрушения плотины. В таком случае выход Северского Донца из берегов может продолжаться около двух недель.