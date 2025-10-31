МИД обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу. Под угрозой — Белгородское водохранилище

Украинские военные хотят затопить населенные пункты на берегах реки Северский Донец, чтобы задержать продвижение российской армии в Харьковской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что с 25 по 26 октября ВСУ при помощи РСЗО HIMARS и беспилотников нанесли удары по плотине Белгородского водохранилища, а ранее, в июне 2023 года, уничтожили Каховскую ГЭС.
Тогда в результате мощного взрыва была пробита дамба, что вызвало масштабное наводнение в нижнем течении Днепра. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов, включая часть Новой Каховки и Херсона. Были разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и экосистема региона. Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве гидроэлектростанции.
Белгородская плотина
25 окбяря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара украинских сил. Он предупредил, что в случае повторных обстрелов может возникнуть угроза затопления поймы Северского Донца как на территории Харьковской области, так и в ряде населенных пунктов Белгородской области. В зоне потенциального подтопления, по оценке региональных властей, проживает около тысячи человек.
В связи с этим глава региона призвал жителей улиц, находящихся вблизи реки, временно покинуть свои дома. Для тех, кто не имеет возможности самостоятельно организовать проживание, подготовлены пункты временного размещения в Белгороде. Позже, 27 октября, Гладков сообщил, что сохраняется опасность повторных ударов по Белгородскому водохранилищу.
Белгородское водохранилище, построенное в 1980-х годах, расположено на реке Северский Донец примерно в 20 км к юго-востоку от Белгорода. Оно используется для нужд сельского хозяйства, водоснабжения и отдыха. Плотина гидроузла находится вблизи села Безлюдовка Шебекинского района.
Затопление ВСУ
Telegram-канал Mash сообщал, что около 4 тыс. военнослужащих ВСУ могут оказаться в зоне подтопления в случае разрушения Белгородского водохранилища после атак на его дамбу.
По данным источника канала, удары по плотине наносились беспилотниками «Дартс» со стороны Волчанска в Харьковской области. Этот город имеет важное логистическое значение для украинской армии и находится вблизи границы с Россией.
В случае разрушения плотины поток воды, по оценке Mash, направится в сторону Волчанска и может смыть оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ, что поставит под угрозу удержание города.
«Препятствий для продвижения наших в Харьковской области нет. Однако сейчас ситуация под контролем — водохранилище под надзором ВС РФ. ВСУ четвертый раз пробовали атаковать ее дронами, но безрезультатно», — пишет канал.
Часть территории уже оказалась подтоплена, однако речь идет о «серой зоне», из которой ранее эвакуировали всех жителей. В Белгородской области временно переселили 156 человек, из них 13 уже вернулись домой. Охрану гидросооружения и прилегающей территории обеспечивают полиция и силовые структуры.
По данным Mash, серьезная угроза масштабного затопления может возникнуть только в случае полного разрушения плотины. В таком случае выход Северского Донца из берегов может продолжаться около двух недель.