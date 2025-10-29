Дрон ВСУ гнался за главой Белгородского района

На фото попали последствия погони дрона ВСУ за главой Белгородского района

Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области».

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — сообщает канал со ссылкой на главу Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, враг целенаправленно охотится за главами районов и сотрудниками оперслужб.

Судя по фото, автомобиль УАЗ «Патриот» сгорел практически полностью. О состоянии выживших пассажиров не сообщается.

28 октября украинский БПЛА повредил здание школы и торговый объект в Белгородской области. Люди не пострадали.

До этого 16-летняя девушка получила баротравму в Белгороде при атаке БПЛА ВСУ.

Также при детонации дроно были повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

Ранее ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища «Дартсами».