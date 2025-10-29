На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрон ВСУ гнался за главой Белгородского района

На фото попали последствия погони дрона ВСУ за главой Белгородского района
true
true
true
close
Telegram-канал Оперштаб Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Белгородской области».

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — сообщает канал со ссылкой на главу Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, враг целенаправленно охотится за главами районов и сотрудниками оперслужб.

Судя по фото, автомобиль УАЗ «Патриот» сгорел практически полностью. О состоянии выживших пассажиров не сообщается.

28 октября украинский БПЛА повредил здание школы и торговый объект в Белгородской области. Люди не пострадали.

До этого 16-летняя девушка получила баротравму в Белгороде при атаке БПЛА ВСУ.

Также при детонации дроно были повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома.

Ранее ВСУ атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища «Дартсами».

