В российском регионе ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

В Приморском крае запретили публикацию возможных последствий атак БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Приморском крае ввели запрет на публикацию и распространение в СМИ и социальных сетях материалов о возможных последствиях атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится на сайте правительства края.

В правительстве отметили, что речь идет о любых деталях атак беспилотников: их типе, месте падения, нахождения, траектории полета, последствиях удара и повреждениях, а также о расположении российских военных объектов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Сообщать о подобном могут только официальные органы власти.

«Такие публикации — готовые данные для врага. Он использует их, чтобы корректировать удары и создавать фейковые новости», — подчеркивается в сообщении.

1 октября запрет на публикацию и распространение фотографий и видео с последствиями применения ракет и БПЛА ввели в Ярославской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Евраев.

Ранее в Самарской области ввели штраф в размере до 1 млн рублей за съемку дронов и публикацию видео с ними.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
