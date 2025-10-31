Российский генерал признался в любви к украинскому народу

Генерал Алаудинов: я люблю украинский народ и жалею его

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что любит украинский народ и жалеет его. Его слова приводит Telegram-канал «Индия «Ахмат» МО РФ».

«Это такие же русские, как мы с вами. Единственная разница заключается в том, что этим русским мозги промыли и затуманили так, что они считают, что реально мы их враги главные», — сказал военный.

По его словам, украинский народ должен стоять рядом с российским плечом к плечу, как это было всегда.

Алаудинов напомнил, что говорить плохо о целом народе нельзя. По его словам, на Украине остаются люди, которые являются врагами украинского народа больше, чем кто бы то ни был.

Генерал подчеркнул, что всегда, если есть возможность, дает своим подчиненным не брать украинцев в плен.

29 октября Алаудинов заявил, что освобождение максимально возможной территории в ходе специальной военной операции позволит России закрепить стратегические преимущества на возможных переговорах по завершению конфликта.

Ранее в Кремле рассказали, до каких пор будет продолжаться СВО.