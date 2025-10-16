На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей

Песков: военные РФ делают все для обеспечения безопасности страны
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность.

«Будет делаться все — в настоящий момент — для продолжения специальной военной операции вплоть до выполнения всех поставленных целей и задач. А если представится возможность перевести процесс в политико-дипломатическое русло, тогда это будет сделано», — поделился Песков.

Он добавил, что российские военные делают все для обеспечения интересов и безопасности страны. Военные ВС РФ знают, что у них есть потенциал и есть все необходимые возможности, сказал официальный представитель Кремля.

14 октября польское издание Mysl Polska писало, что президент РФ Владимир Путин послал Западу сигнал на совещании с членами Совета безопасности. По словам журналистов, Путин дал понять Западу, что Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет всех ее целей.

7 октября Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российской армией. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил он. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.

