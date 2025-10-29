Алаудинов назвал основную задачу России в спецоперации

Освобождение максимально возможной территории в ходе специальной военной операции позволит России закрепить стратегические преимущества на возможных переговорах по завершению конфликта. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

«Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то договорным», — пояснил генерал-лейтенант.

Командир спецподразделения «Ахмат» подчеркнул, что продвижение осуществляется на тех направлениях, где это можно делать с минимальными потерями. По его словам, освобожденные территории должны быть либо закреплены за Россией, либо использованы в качестве предмета обмена на другие важные участки.

В начале октября военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия может завершить СВО на Украине в осенне-зимний период 2026 года. По его оценкам, наступательные действия ВС РФ показывают, что фронт движется в сторону уменьшения территорий Украины. Скорость завершения СВО будет зависеть от возможностей, которыми располагает Запад для поддержки Киева, указал эксперт.

