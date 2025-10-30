В Раде высказались о мобилизации женщин на Украине

На Украине тема мобилизации женщин постоянно находится в поле зрения депутатов, и как только это станет актуально, решение будет принято быстро. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский.

По словам парламентария, насколько он понимает атмосферу в комитете, данный вопрос «не стоит на повестке дня».

«И пока не остро, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию, и когда будет актуально, будем быстро принимать решения», — сказал политик.

Он пояснил, что речь может идти о женщинах с определенными специальностями, которые могут заменить мужчин, принимающих участие в боевых действиях.

«А мужчины пошли бы воевать», — добавил Здебский.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.