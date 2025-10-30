На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде высказались о мобилизации женщин на Украине

Депутат Рады Здебский заявил, что решение о мобилизации женщин примут быстро
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

На Украине тема мобилизации женщин постоянно находится в поле зрения депутатов, и как только это станет актуально, решение будет принято быстро. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Здебский.

По словам парламентария, насколько он понимает атмосферу в комитете, данный вопрос «не стоит на повестке дня».

«И пока не остро, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию, и когда будет актуально, будем быстро принимать решения», — сказал политик.

Он пояснил, что речь может идти о женщинах с определенными специальностями, которые могут заменить мужчин, принимающих участие в боевых действиях.

«А мужчины пошли бы воевать», — добавил Здебский.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами