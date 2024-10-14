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В Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт

Нардеп Федиенко возмутился нежеланием украинцев идти воевать

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Kuba Stezycki/Reuters

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмутился нежеланием сограждан идти на фронт. На это обратило внимание издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Федиенко отметил, что более шести миллионов граждан Украины не обновили данные в территориальных центрах комплектования (аналогах военкоматов в РФ). Парламентарий возмутился, что украинцы не выполняют свою конституционную обязанность и не идут на линию боевого соприкосновения.

«Есть проблема, что у нас некем пополнять воинские формирования», — сказал Федиенко.

Нардеп также объяснил облавы сотрудников ТЦК в общественных местах необходимостью пополнить ряды ВСУ. Он посчитал необходимым таким образом напоминать украинцам о ситуации на фронте.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Украине предрекли развязку конфликта «в японском стиле».

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