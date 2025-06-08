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На Украине призвали всех, даже женщин, готовиться к мобилизации

На Украине призвали всех, включая женщин, готовиться к мобилизации
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Shutterstock

Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации. Об этом заявила глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская, ее слова передает украинский телеканал «‎Новости.Live».

«Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации — ред.). Вообще все взрослое население. Без исключения», — сказала Берлинская.

4 июня сообщалось, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. По новому закону граждане в возрасте от 60 лет смогут подписывать контракт с украинской армией на год. Для возрастных военных будет действовать двухмесячный испытательный срок, в течение которого у них будет право расторгнуть контракт.

В самом же минобороны Украины эту инициативу не поддержали, отметив, что пожилых людей стоит назначать только на небоевые должности, однако туда будут брать только людей с релевантным опытом работы.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.

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