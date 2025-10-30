Минобороны получило приказ Путина пустить журналистов в районы блокировки ВСУ

Министерство обороны (МО) России получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения мест базирования в Красноармейске, Димитрове и Купянске, где заблокированы солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что при необходимости готовы прекратить боевые действия на 5–6 часов на этих территориях, а также обеспечить коридоры для свободного въезда и выезда журналистов при наличии гарантий безопасности как представителей СМИ, так и российских военных.

До этого Путин заявил, что обсуждал вопрос нахождения СМИ в зонах окружения противника с командующими российских войск. Лидер РФ сказал, что они не против пустить журналистов на эти участки фронта с той целью, чтобы «они зашли и своими глазами увидели, что там происходит».

По словам главы государства, ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятно для российской стороны. ВС РФ сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что армия РФ на всех участках фронта идет вперед и действует активно.

29 октября российский лидер сообщил, что ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске заблокированы и окружены.

Ранее Путин заявил об опасениях из-за возможных провокаций ВСУ на глазах журналистов.