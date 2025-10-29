На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об опасениях из-за возможных провокаций ВСУ на глазах журналистов

Путин: РФ беспокоят возможные провокации ВСУ в зоне СВО в присутствии СМИ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России не против пустить представителей СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зоны окружения противника. Однако есть опасения, что в это время Киев может устроить провокации, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», — сказал глава государства на встрече с участниками СВО, находящимися в госпитале.

Путин отметил, что обсуждал вопрос нахождения СМИ в зонах окружения противника с командующими российских войск. Лидер РФ сказал, что они не против пустить журналистов на эти участки фронта с той целью, чтобы «они зашли и своими глазами увидели, что там происходит». Также он добавил, что российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на время, пока там будут представители СМИ.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с участниками СВО, проходящими лечение, и поблагодарил их за службу Родине и Отечеству.

Во время беседы с военными Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России. По его словам, Вооруженные силы РФ сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами