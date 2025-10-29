Путин заявил об опасениях из-за возможных провокаций ВСУ на глазах журналистов

Вооруженные силы (ВС) России не против пустить представителей СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зоны окружения противника. Однако есть опасения, что в это время Киев может устроить провокации, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», — сказал глава государства на встрече с участниками СВО, находящимися в госпитале.

Путин отметил, что обсуждал вопрос нахождения СМИ в зонах окружения противника с командующими российских войск. Лидер РФ сказал, что они не против пустить журналистов на эти участки фронта с той целью, чтобы «они зашли и своими глазами увидели, что там происходит». Также он добавил, что российская сторона готова прекратить боевые действия в зоне окружения противника на время, пока там будут представители СМИ.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с участниками СВО, проходящими лечение, и поблагодарил их за службу Родине и Отечеству.

Во время беседы с военными Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России. По его словам, Вооруженные силы РФ сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.