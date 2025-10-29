На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин разрешил пустить журналистов в зоны окружения ВСУ

Путин: РФ готова пустить зарубежные СМИ в зону окружения ВСУ и прекратить огонь
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России не против пустить в зоны окружения противника в Купянске и Красноармейске СМИ, в том числе украинские и зарубежные. Об этом на встрече с участниками СВО заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, этот вопрос был поднят с командующими соответствующих группировок.

«Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов», — заявил Путин, добавив, что РФ готова прекратить боевые действия на несколько часов, чтобы представители медиа смогли зайти в эти населенные пункты.

Как объяснил глава государства, допуск журналистов позволит им увидеть своими глазами, что там происходит. Путин добавил, что Россию беспокоит только возможность провокаций с украинской стороны.

Российский лидер сообщил, что ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Купянске заблокированы и окружены.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

Ранее Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон».

