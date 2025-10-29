Путин оценил, как складывается ситуация для России в зоне СВО

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине складывается благоприятно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«В целом специальная военная операция складывается благоприятно», — сказал глава государства.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне СВО сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и поблагодарил их за службу Родине и Отечеству.

Кроме того, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически. По его словам, то, что делают Вооруженные силы России, является важнейшим делом, которым занимается страна.

Ранее Путин сделал заявление о продолжении СВО.