Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон»

Путин назвал испытания подводного аппарата «Посейдон» огромным успехом

Россия провела очередное испытание подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства по видеосвязи, передают «Известия».

Глава государства назвал проведенные испытания «огромным успехом» и подчеркнул, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и поблагодарил их за службу Родине и Отечеству.

Ранее Путин оценил, как складывается ситуация для России в зоне СВО.

