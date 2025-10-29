Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон»

Россия провела очередное испытание подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства по видеосвязи, передают «Известия».

Глава государства назвал проведенные испытания «огромным успехом» и подчеркнул, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и поблагодарил их за службу Родине и Отечеству.

Ранее Путин оценил, как складывается ситуация для России в зоне СВО.