Ядерную торпеду «Посейдон» назвали на Западе «оружием судного дня»

«Посейдон» представляет собой подводный дрон, который может автономно выдвигаться к берегам потенциального противника и находиться в «спящем» режиме до активации. Об этом сообщил «Известиям» завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

По словам эксперта, аппарат может нести ядерный боезаряд мощностью до мегатонны, что делает его «грозным оружием». Кроме того, особенностью «Посейдона» является неуязвимость для систем противовоздушной и противоракетной обороны, сказал Кошкин. Он добавил, что западные аналитики оценивают «Посейдон» как «оружие судного дня», что свидетельствует о его стратегическом значении.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить значительный ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами. Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн. Уже запущено серийное производство аппарата, его разместят на специально оборудованных подлодках.

Ранее Путин сравнил мощность «Посейдона» и ракеты «Сармат».