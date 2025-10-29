Путин сравнил мощность «Посейдона» и ракеты «Сармат»

Мощность подводного аппарата «Посейдон» значительно превышает мощность ракеты «Сармат». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве, где он встретился с участниками специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Но зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», — сказал глава государства.

29 октября Путин сообщил, что Россия провела очередное испытание подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое название НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

Ранее в США оценили мощь «Посейдона».