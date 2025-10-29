Путин заявил, что готовность россиян защищать страну заложена в них генетически

Готовность к защите Родины заложена в россиянах генетически. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка, пишет РИА Новости.

Один из проходивших лечение военных рассказал, что узнал из архивов о подвиге своего деда во время Великой Отечественной войны.

«Это в генах у нас, понимаете? Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал в Приморье. Посмотрел, как мой дед писал своему сыну на фронт», — сказал Путин.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

В этот же день Путин призвал политическое руководство Украины принять решение по судьбе своих граждан, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске.

Ранее Путин заявил, что истории про спасшие солдат СВО иконы достойны фильма.