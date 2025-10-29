На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что готовность россиян защищать страну заложена в них генетически

Путин: готовность защищать Родину в генах у россиян
true
true
true
close
РИА Новости

Готовность к защите Родины заложена в россиянах генетически. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка, пишет РИА Новости.

Один из проходивших лечение военных рассказал, что узнал из архивов о подвиге своего деда во время Великой Отечественной войны.

«Это в генах у нас, понимаете? Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал в Приморье. Посмотрел, как мой дед писал своему сыну на фронт», — сказал Путин.

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

В этот же день Путин призвал политическое руководство Украины принять решение по судьбе своих граждан, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске.

Ранее Путин заявил, что истории про спасшие солдат СВО иконы достойны фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами