Елена Товстик назвала размер алиментов после развода с мужем

Жена бизнесмена Товстика заявила, что он будет платить по 200 тысяч на двоих детей

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена назвала размер алиментов после развода. О своем браке она поговорила с журналисткой Ксенией Собчак в рамках проекта «Осторожно, Собчак».

По словам Товстик, она получит по 200 тысяч на ребенка — но только на двоих из шестерых.

«Он сказал: по бумагам двое детей будут принадлежать тебе, но жить они будут все вместе, потому что они братья и сестры», — сказала она.

Раздела имущества, уточнила она, не будет.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись также в сентябре 2025 года.

Также в интервью Елена Товстик заявила, что не считает секс изменой.

Ранее Елена Товстик назвала ужасом слухи о романе с тренером по триатлону.