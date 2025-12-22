В Приморье мужчина поджег клуб за отказ включить иностранную музыку

В Приморском крае мужчина поджег клуб с людьми за отказ включить для него иностранную музыку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Рецидивист из Михайловского района пришел в сельский клуб в момент проведения дискотеки для несовершеннолетних. Мужчина потребовал включить зарубежную музыку, но получил отказ и напал на ведущую. После того, как он дважды ударил женщину кулаком, его силой вывели на улицу.

Однако мужчина вскоре вернулся к клубу с канистрой горючей жидкости, залил ею крыльцо и входную дверь. Жидкость попала и на одежду ведущей, которая пыталась его остановить. Но злоумышленник, не обращая внимания это внимания, достал зажигалку, поджег жидкость и скрылся.

Огонь потушили быстро, в результате никто не пострадал.

Поджигателя судили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима.

