На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье мужчина поджег клуб за отказ включить иностранную музыку

В Приморье пьяный рецидивист поджег клуб с детьми из-за музыки
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В Приморском крае мужчина поджег клуб с людьми за отказ включить для него иностранную музыку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Рецидивист из Михайловского района пришел в сельский клуб в момент проведения дискотеки для несовершеннолетних. Мужчина потребовал включить зарубежную музыку, но получил отказ и напал на ведущую. После того, как он дважды ударил женщину кулаком, его силой вывели на улицу.

Однако мужчина вскоре вернулся к клубу с канистрой горючей жидкости, залил ею крыльцо и входную дверь. Жидкость попала и на одежду ведущей, которая пыталась его остановить. Но злоумышленник, не обращая внимания это внимания, достал зажигалку, поджег жидкость и скрылся.

Огонь потушили быстро, в результате никто не пострадал.

Поджигателя судили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет колонии строгого режима.

Ранее мужчина, пытавшийся спасти соседку из горящего дома, оказался поджигателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами