В России отметили особенность в комментариях Уиткоффа по переговорам

Формулировки спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа для описания итогов переговоров с Россией в Майами в этот раз были более оптимистичными. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Формулировка «конструктивные», которую использовал Уиткофф для описания переговоров, — это несколько более сильная оценка, чем «значимые» или «важные», как часто говорят по итогам подобных встреч. Кроме того, американский представитель упомянул об обсуждении сроков и очередности реализации договоренностей, что подразумевает, что о сути самих договоренностей какое-то согласие все же есть, ведь только после этого можно говорить о сроках», — заявила политолог.

Интересным Гафарова посчитала, что на определенном этапе к переговорам подключился советник Белого дома Джош Гринбаум.

«Гринбаум — фигура не очень известная, но он отвечает в рамках своих полномочий за федеральные закупки США, сделки по слиянию и поглощению, реструктуризации. Так что, судя по всему, продвижение в переговорах шло по экономической компоненте большой сделки между Россией и США», — пояснила эксперт.

Сейчас идет согласование «мелких шагов», это та самая кропотливая работа, о которой ранее говорил российский президент, и таких раундов предстоит еще много, заключила Гафарова.

20 и 21 декабря в Майами состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее в России рассказали о плане Макрона по сближению с Москвой.