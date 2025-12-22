Россиянам объяснили, чем опасен сухой воздух в квартире

С началом отопительного сезона воздух в квартирах и офисах становится критически сухим. Это не просто вопрос комфорта, а фактор, который постепенно ослабляет иммунную защиту, ухудшает самочувствие и даже вредит предметам интерьера и технике. Эксперт Пермского Политеха Валерий Литвинов объяснил, почему сухой воздух опасен для здоровья и можно ли эффективно с ним бороться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Зимняя сухость воздуха — объективный физический процесс. Тёплый воздух способен удерживать больше водяного пара, поэтому при нагревании холодного уличного воздуха его относительная влажность резко падает. В отопительный сезон она нередко опускается ниже 30%, тогда как физиологической нормой для жилых помещений считается диапазон 40–60%.

«Именно такая влажность поддерживает барьерные и очищающие функции слизистых оболочек дыхательных путей. При значениях ниже 30% слизистые пересыхают, нарушается мукоцилиарный клиренс — естественный механизм самоочищения дыхательных путей, что приводит к росту респираторных инфекций», — поясняет Валерий Литвинов, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ПНИПУ.

Сухой воздух прежде всего бьет по мукозальному иммунитету — первой линии защиты от вирусов, бактерий и аллергенов. В норме слизь улавливает патогены, а реснички эпителия выводят их наружу. При обезвоживании этот механизм даёт сбой, а вирусы дольше сохраняют жизнеспособность и легче проникают в организм.

«Когда влажность падает ниже 30%, слизистая истончается и теряет защитные свойства. Для людей с аллергией или астмой это запускает порочный круг постоянного раздражения и обострений», — отметил эксперт.

Типичными признаками слишком сухого воздуха становятся першение в горле, сухость в носу, ощущение «песка» в глазах, шелушение кожи, беспричинный кашель и хроническая усталость. Со временем это может приводить к ухудшению сна, снижению концентрации и повышенной восприимчивости к инфекциям.

Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей. У младенцев сухой воздух нередко провоцирует тяжелое течение атопического дерматита, а у аллергиков и астматиков — учащение приступов. У пожилых возрастное снижение иммунной защиты делает риск осложнений еще выше.

