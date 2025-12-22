«ПСЖ» хочет дать пожизненный контракт своему тренеру

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» хочет предложить пожизненный контракт главному тренеру клуба Луису Энрике. Об этом сообщает испанская газета As.

По информации источника, президент клуба шейх Нассер Аль-Хелаифи считает 55-летнего специалиста «идеальным» и хочет, чтобы тот проработал в команде максимально возможный период времени. Руководство клуба готово подписать с Энрике самый лучший и дорогой контракт, сделав его бессрочным.

Если подобное соглашение будет подписано, то Луис Энрике станет первым в истории футбола тренером с пожизненным контрактом.

В 2025 году «ПСЖ» выиграл шесть трофеев — чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

Встреча за интернациональный трофей состоялась 17 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре против «Фламенго». Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1.

