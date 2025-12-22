На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава фракции Зеленского в Раде рассказал о подготовке к выборам на Украине

Арахамия: в Раде формируется группа для проведения выборов президента Украины
Michael Buholzer/Reuters

В Верховной раде создается рабочая группа для оперативного рассмотрения вопроса о проведении выборов президента Украины в условиях военного положения. Об этом заявил глава фракции украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, обсуждение пройдет совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В диалоге примут участие представители всех фракций и групп парламента, а также Центральная избирательная комиссия Украины.

Он также отметил, что к процессу подключат общественные организации, занимающиеся вопросами выборов. Дату и время заседания сообщат позже.

14 декабря Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти, при этом подчеркнув необходимость обеспечения безопасности возможных выборов.

Ранее сообщалось, что последние переговоры с Украиной дали Вашингтону «полное представление о будущем».

