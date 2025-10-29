На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обратился к руководству Украины по поводу находящихся в окружении солдат ВСУ

Путин: руководители Украины должны принять решение о судьбе окруженных граждан
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал политическое руководство Украины принять решение по судьбе своих граждан, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства сообщил, что ВСУ в Красноармейске и Купянске заблокированы и окружены.

Путин подчеркнул, что Россия может направить в зону окружения журналистов, чтобы политическое руководство Украины приняло решение о судьбе своих граждан и военнослужащих, как это было в ситуации с «Азовсталью».

29 октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически.

Ранее в Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада.

