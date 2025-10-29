На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин счел истории про спасшие солдат СВО иконы достойными фильма

Путин: случай с иконами, которые спасли бойцов на СВО, похож на сюжет фильма
Пресс-служба президента РФ/РИА Новости

Случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне спецоперации, могут послужить историей для фильма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с солдатами спецоперации, передает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер пообещал, что истории солдат найдут свое отражение в кино и литературе.

«А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь. Это же тоже история для фильма, для чего угодно», — заявил он.

Глава государства отметил, что смотрел один из боев военных, в ходе которого им пришлось почти километр продвигаться ползком, а также обезвреживать мины. По его словам, такой сюжет уже достоин блокбастера, хорошего фильма или рассказа.

10 октября Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан заявил, что два подарка на его день рождения имеют особую ценность — это иконы, которые спасли бойцов от пуль. Тогда президент России заявил, что пообщается с военнослужащими.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава государства хранит эти иконы дома.

Ранее Путин обратился к руководству Украины по поводу находящихся в окружении солдат ВСУ.

