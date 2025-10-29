На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин встретился с участниками СВО в госпитале

Путин встретился с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с бойцами СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Проведя встречу с военными, проходящими лечение, он сделал несколько заявлений.

«Все, кто находится на фронте, ведут себя героически», — сказал Путин.

Он также добавил, что ВС России на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно. Президент заявил, что Россия в ходе спецоперации обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Кроме того, он добавил, что российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником, страна может гордиться достижениями отечественных ученых.

27 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса — крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО признали, что не могут защититься от ракеты «Буревестник».

