Трамп заявил, что Израиль имеет право совершать удары по Газе

Трамп: Израиль имеет право бить по Газе в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ

Израиль имеет право возобновлять боевые действия в секторе Газа в случае открытия огня по бойцам ЦАХАЛ (израильская армия обороны). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в самолете на пути из Японии в Южную Корею, передает ТАСС.

«У них есть право делать это», — подчеркнул он.

По мнению американского лидера, никаких существенных угроз перемирию в палестинском анклаве нет. Глава Белого дома отметил, что ХАМАС — «очень маленькая часть мира на Ближнем Востоке», и в случае нарушения движением режима прекращения огня множество стран, включая соседей по региону, примут меры для его уничтожения.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в Газе. После этого израильский премьер распорядился нанести удары по анклаву.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранеее СМИ сообщили о пострадавших в результате удара Израиля по жилому дому в Газе.