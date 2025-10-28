Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести удары по Газе. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

«После завершения консультаций по вопросам безопасности премьер-министр поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в заявлении.

До этого офис Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее в Израиле заявили о значительной доле оставшихся туннелей ХАМАС под Газой.