В Израиле обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения по Газе

Офис Нетаньяху: ХАМАС совершил подлог при возвращении останков заложника
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. Об этом сообщили на сайте канцелярии главы израильского кабмина.

По данным офиса, накануне движение передало в Газе гроб, который содержал останки Омира Царфати. Израильские войска вернули его на родину в конце 2023 года.

«Это явное нарушение соглашения со стороны террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны ХАМАС.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке выразили готовность ввести войска в сектор Газа в случае нарушения ХАМАС условий мирного соглашения. По его словам, для урегулирования ситуации страны могут задействовать «крупные силы».

Ранее Трамп рассказал о дальнейшем участии США в развитии сектора Газа.

