В результате удара Израиля по жилому дому в Газе есть пострадавшие

Al-Aqsa: два человека погибли в результате удара Израиля по жилому дому в Газе

Два человека погибли, несколько получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в районе Эс-Сабра на юге города Газа. Об этом сообщает Al-Aqsa TV со ссылкой на службу гражданской обороны.

В публикации отмечается, что четыре человека, включая грудного ребенка, получили ранения в результате авиационного удара.

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа.

После этого Нетаньяху распорядился нанести удары по Газе.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее в Израиле заявили о значительной доле оставшихся туннелей ХАМАС под Газой.