Все новости
В Израиле обвинили ХАМАС в нарушении режима прекращения огня в Газе

«Галей ЦАХАЛ»: ХАМАС обстрелял израильских военных в Газе
Abdel Kareem Hana/AP

Члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, утверждает радио «Галей ЦАХАЛ».

По словам журналистов, в ответ на нарушение режима прекращения огня силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во время правительственного заседания, где обсуждались меры Израиля в ответ на нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС.

До этого офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее в Израиле заявили о значительной доле оставшихся туннелей ХАМАС под Газой.

Война в Газе
